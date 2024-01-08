رئيس الإمارات يبحث مع بلينكن "التداعيات الخطيرة للأزمة" في غزة

استقبل رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في أبو ظبي وبحث معه "التداعيات الخطيرة للأزمة" في قطاع غزة.

جاء ذلك في لقاء جمع الجانبين في قصر الشاطئ في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، وسط تواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وبحث الجانبان "علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والتطورات في منطقة الشرق الأوسط خاصة المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما استعرضا "التداعيات الخطيرة للأزمة في قطاع غزة على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة"، وفق "وام".

وأكد الجانبان على "أهمية العمل على تجنب توسع الصراع بما يهدد السلم الإقليمي، فضلًا عن إيجاد أفق واضح للسلام الشامل والدائم في المنطقة كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي".

وفي السياق، شدد رئيس الإمارات، على "ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لحماية أرواح المدنيين، وضمان توفير آليات دائمة وآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى سكان القطاع دون إعاقة، ومنع تهجيرهم"، بحسب الوكالة الإماراتية.

ويجري بلينكن، جولة جديدة للمنطقة التي تشهد توترات عديدة علي عدة جبهات، سواء قي قطاع غزة أو الجنوب اللبناني والبحر الأحمر.

واستهل الوزير الجولة بتركيا ثم الأردن وقطر وحاليا الإمارات، وينتظر أن يزور السعودية وإسرائيل ومصر والضفة الغربية المحتلة.

ومن المقرر أن يصل بلينكن مساء الاثنين، إلى إسرائيل في زيارة تستغرق يومين، يجتمع خلالها بمجلس الحرب الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى رام الله بالضفة الغربية، الأربعاء.

وتأتي جولة بلينكن، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد 22 ألفا و835 شهيداً، و58 ألفا و416 جريحا، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.