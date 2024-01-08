القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

"صحة غزة": 73 شهيداً وصلوا "مستشفى الأقصى" في 24 ساعة

وكالة الأناضول للأنباء
غزة
نشر في 08.01.2024 11:00
آخر تحديث في 09.01.2024 14:52
أطفال مصابون جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صورة: الأناضول أطفال مصابون جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (صورة: الأناضول)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، أن "مستشفى شهداء الأقصى" استقبل خلال الساعات الـ24 الماضية "73 شهيداً و99 مصاباً".

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب عبر تيليغرام: "73 شهيداً و99 مصاباً وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية".

ولم توضح الوزارة في أي قصف أو استهداف إسرائيلي، سقط خلاله هذا العدد من الفلسطينيين.

والأحد، رصدت وكالة الأناضول استمرار الهجمات الجوية والبرية والبحرية الإسرائيلية على قطاع غزة، بعضها استهدفت مدينة دير البلح (وسط)، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال.

وبحسب الوكالة، نُقل المصابون والقتلى جراء الاعتداءات الإسرائيلية على دير البلح إلى مستشفى "شهداء الأقصى".

بدورها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، صدر فجر الاثنين، أن طواقهما نقلت أمس (الأحد) "شهيداً و17 إصابة جراء قصف الاحتلال منزلين في دير البلح، وإطلاق قوات الاحتلال النار على عدد من المواطنين عند شارع صلاح الدين (الرئيسي في القطاع)".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفاً و835 شهيداً، و58 ألفاً و416 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، على أنه "لا يمكن...
مختارات