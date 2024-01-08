"صحة غزة": 73 شهيداً وصولوا "مستشفى الأقصى" في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، أن "مستشفى شهداء الأقصى" استقبل خلال الساعات الـ24 الماضية "73 شهيداً و99 مصاباً".

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب عبر تيليغرام: "73 شهيداً و99 مصاباً وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، خلال الساعات الـ24 الماضية".

ولم توضح الوزارة في أي قصف أو استهداف إسرائيلي، سقط خلاله هذا العدد من الفلسطينيين.

والأحد، رصدت وكالة الأناضول استمرار الهجمات الجوية والبرية والبحرية الإسرائيلية على قطاع غزة، بعضها استهدفت مدينة دير البلح (وسط)، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال.

وبحسب الوكالة، نُقل المصابون والقتلى جراء الاعتداءات الإسرائيلية على دير البلح إلى مستشفى "شهداء الأقصى".

بدورها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، صدر فجر الاثنين، أن طواقهما نقلت أمس (الأحد) "شهيداً و17 إصابة جراء قصف الاحتلال منزلين في دير البلح، وإطلاق قوات الاحتلال النار على عدد من المواطنين عند شارع صلاح الدين (الرئيسي في القطاع)".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفاً و835 شهيداً، و58 ألفاً و416 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.