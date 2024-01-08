نتنياهو طلب من الإمارات دفع رواتب العمال الفلسطينيين الذين طردتهم إسرائيل

كشف إعلام أمريكي أن دولة الإمارات رفضت طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تدفع أبو ظبي رواتب البطالة للعمال الفلسطينيين الممنوعين من دخول إسرائيل.

ونقل موقع "آكسيوس" الإخباري الأمريكي، عن مسؤول إسرائيلي لم يكشف عن اسمه ومصدر مطلع آخر، أن نتنياهو طلب قبل أسابيع من رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، المساعدة حول المسألة.

وذكر الموقع أن رئيس الإمارات أعرب عن استعداده للمساعدة، لافتا أنه "أصيب بالذهول" عندما سأله نتنياهو عما إذا كانت أبو ظبي راغبة بدفع أجور العمال الفلسطينيين الممنوعين من دخول إسرائيل في أعقاب 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضح الموقع أن رئيس الإمارات قال لنتنياهو إنه "لا يستطيع فعل ذلك"، واقترح "ساخرا" على رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يلجأ إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي "يحصل على أموال كثيرة من عدة دول".

ولم يصدر عن الإمارات أو إسرائيل تعليق فوري حول ما أورده الموقع الإخباري الأمريكي.

ويعمل فلسطينيون في مختلف القطاعات مثل البناء والزراعة والغذاء والخدمات في مدن مختلفة في إسرائيل وفي المستوطنات اليهودية في القدس والضفة الغربية المحتلة، وبحسب بيانات نقابات العمال في فلسطين فإن هذا العدد يتجاوز 200 ألف.

ومنذ 7 أكتوبر أوقفت إسرائيل دخول عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.