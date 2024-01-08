وزير الخارجية الأمريكي: لا يمكن إجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، على أنه "لا يمكن ولا ينبغي إجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في العاصمة الدوحة.

وقال بلينكن: "يجب أن يتمكن المدنيون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم، بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن "رفض" واشنطن للتصريحات التي أطلقها سياسيون ومسؤولون إسرائيليون في الأيام الأخيرة بشأن تهجير الفلسطينيين إلى خارج غزة.

ووصف بلينكن، مثل تلك التصريحات الإسرائيلية بأنها "غير مسؤولة" وتجعل الوضع أكثر صعوبة.

يشار إلى أن سياسيين إسرائيليين بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والنائب في الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم داني دانون، دعوا في الأسابيع الأخيرة لتشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة، الأمر الذي أثار انتقادات أمريكية ودولية وعربية.

بلينكن يأسف بشدة لمقتل الصحفي "حمزة الدحدوح"

من جهة ثانية، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يشعر بـ"أسف شديد" لمقتل الصحفي الفلسطيني حمزة الدحدوح، نجل مدير مكتب قناة الجزيرة القطرية في قطاع غزة وائل الدحدوح.

وقُتل الصحفيان حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا، الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة كانا يستقلانها، خلال تغطيتهما الصحفية بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي رده على سؤال بشأن مقتل حمزة، قال بلينكن: "أنا آسف جداً جداً على الخسارة التي لا يمكن تخيلها والتي عانى منها زميلكم وائل الدحدوح. أنا أب أيضا، ولا أستطيع تخيل الفظاعة التي عاشها ليس مرة واحدة بل مرتين".

وأضاف: "هذه مأساة لا يمكن تصورها، وهذا هو الحال أيضا، لعدد كبير جدا من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء والمدنيين، وكذلك الصحفيين من الفلسطينيين وغيرهم"، وفق الشبكة.

وعقب مقتل نجله حمزة، نعى الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، ابنه قائلا: "ليس أصعب من آلام ووجع الفقد فكيف إذا كان الفقد الولد البكر فلذة الكبد. حمزة ليس بضعة مني حمزة كان كلي. روح الروح وكل شيء".

وكان الدحدوح الأب فقد زوجته وابنه وابنته وحفيدته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً نزحوا إليه وسط قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وبعدها بعدة أسابيع أصيب الدحدوح وقتل زميله المصور في القناة سامر أبو دقة بقصف إسرائيلي خلال تغطيتهم لمجريات الحرب الإسرائيلية بمدينة خانيونس، ليفجع الأحد، بمقتل نجله الأكبر حمزة.

والأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مقتل الصحفيين الدحدوح وثريا في قصف إسرائيلي استهدف سيارتهم بمدينة خانيونس، وارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 109 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

ووصل بلينكن الدوحة قادماً من الأردن وتركيا في إطار جولة تشمل أيضاً الإمارات والسعودية وإسرائيل ومصر والضفة الغربية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفاً و835 شهيداً، و58 ألفاً و416 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.