إسرائيل تقصف مواقع لبنانية أثناء جنازة القيادي في حزب الله وسام طويل

شنت طائرات مسيّرة إسرائيلية، اليوم، غارتين قرب منزل شقيق القيادي في "حزب الله" الراحل وسام طويل، بالتزامن مع تشييع جثمانه جنوب لبنان.

ولفت إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى استهداف سيارة قرب المكان الذي يبعد عدة كيلومترات عن مكان التشييع، ما تسبب بحالة ذعر بين المشيّعين.

وأوضحت أن الطيران الحربي الإسرائيلي "لم يغادر أجواء المنطقة طوال فترة التشييع".

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن "مسيّرة معادية (إسرائيلية) استهدفت سيارة في بلدة خربة سلم أثناء تشييع القيادي في حزب الله وسام طويل، ومعلومات عن وقوع إصابات"، دون مزيد من التفاصيل.

ووفق بيان لحزب الله وزعه عقب تشييعه، "قاد طويل بعد انطلاق معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، العديد من العمليات التي استهدفت مواقع ومواضع انتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية".

واغتالت إسرائيل، أمس الاثنين، وسام حسين طويل، أحد كبار القادة الميدانيين في قوات "الرضوان" من نخبة "حزب الله"، في غارة بمسيرة قرب بلدة خربة سلم.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، مسؤولية تل أبيب عن اغتيال طويل.

وطويل (48 عاما) من أبرز القيادين في "حزب الله"، الذي انضم إليه في 1989، وشارك في عملية أسر جنود إسرائيليين عام 2006 خلال حرب تموز (يوليو)، التي اندلعت بين لبنان إسرائيل واستمرت 34 يوما، كما ساهم بقوة في قمع الشعب السوري بعد اندلاع الثورة ضد النظام السوري.