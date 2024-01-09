داعش يقتل 14 عنصراً من قوات النظام بهجوم في البادية السورية

قتل 14 عنصراً من قوات النظام على الأقل في هجوم مباغت شنّه تنظيم داعش على حافلة عسكرية في وسط سوريا، وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

وأوضح المرصد أن عناصر التنظيم "شنوا هجوماً دامياً على حافلة نقل عسكرية في بادية تدمر في ريف حمص الشرقي"، أسفر عن مقتل "14 عنصراً على الأقل من قوات النظام" وإصابة آخرين بجروح.

وهذا هو الهجوم الثاني من نوعه للتنظيم المتطرف ضد قوات النظام خلال الشهر الحالي، إذ قتل تسعة عناصر من قوات النظام ومسلحون موالون لها في هجوم مباغت شنّه في الأول من كانون الثاني/يناير على مواقع عسكرية في شرق سوريا، وفق حصيلة للمرصد.

وأفادت وزارة دفاع النظام السوري في وقت لاحق الثلاثاء بـ "استشهاد ثمانية عسكريين ومدني وإصابة ثلاثة عشر آخرين بينهم مدنيان في اعتداء إرهابي بعبوة ناسفة على حافلة مبيت عسكري في البادية السورية جنوب تدمر".

وغالباً ما يتبنى التنظيم استهداف نقاط تابعة لجهات عدّة أو حافلات تقل جنوداً أو موظفين في منطقة البادية المترامية الأطراف.