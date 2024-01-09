هنية: إسرائيل فشلت بتحقيق أهدافها في غزة رغم "حرب الإبادة"

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الثلاثاء، إن إسرائيل "فشلت في تحقيق أي من أهدافها" في الحرب على قطاع غزة، رغم "التدمير وحرب الإبادة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها هنية في أعمال الدورة السادسة لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في العاصمة القطرية الدوحة التي انطلقت السبت.

وأفاد هنية بأن "الأهداف المعلنة للحرب على غزة هي القضاء على حركة حماس واسترداد الأسرى، وتنفيذ خطة التهجير"، وأن "العدو رغم التدمير والمجازر وحرب الإبادة، فشل في تحقيق أي هدف من أهدافه".

وأردف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس": "بعد 100 يوم فشلت الاستخبارات الصهيونية وحليفتها الغربية (في إشارة إلى الولايات المتحدة) وطائرات مسيرة تحلق فوق غزة، في تحرير أسير واحد على قيد الحياة من قطاع غزة".

وتقدر إسرائيل وجود حوالي "137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

وزاد هنية: "الطريقة الوحيدة لخروج الأسرى الصهاينة أحياء من غزة، هي الإفراج عن كل أسرانا في سجون الاحتلال".

وبخصوص ما يحدث في الضفة الغربية قال إن "ما يجري فيها خطير وكبير، والعدو ينكل بأهلها وقد استشهد قرابة 350 فلسطينياً منذ بداية عملية طوفان الأقصى (7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)".

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى 340 منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر.

وعن هدف التهجير مضى هنية قائلاً: "سقط الهدف بفعل صمود شعبنا وانغراسه في أرضنا (..) فقد دخل أهل غزة العالقين خارجها إليها، ولم يخرج سكانها خارجها (أثناء الحرب)".

أما عن خسائر إسرائيل في الحرب، قال هنية إنها "تحدث يومياً على يد أبطال المقاومة، وهي أكبر بكثير مما يعلن عنه الاحتلال".

وتابع: "جبهة المقاومة في غزة قوية متماسكة واعدة ولديها نفس استراتيجي طويل، وقيادة وتحكم وسيطرة، وهذا مبعث فخر لكل أبناء الأمة وأحرار العالم".

ووجه هنية كلامه للحاضرين قائلا: "السادة العلماء يمكن أن يشكلوا فرقاً ووفوداً ويزوروا المسؤولين في دولهم (..) وحتى يمكنهم تشكيل وفود لزيارة العديد من الدول، للحديث حول فلسطين والقدس وضرورة وقف العدوان على غزة".

ودعا هنية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لإصدار رسالة خاصة إلى أهل غزة، تضمد جراحهم، وتساند مُجاهديهم، وتؤكد لهم التزامات علماء الأمة تجاههم، مجددا الدعوة لدعم صمود أهل غزة بكافة الوسائل الطرق".