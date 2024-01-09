أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الاثنين، أهمية وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.

جاء ذلك في لقاء جمع ابن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في المخيم الشتوي في محافظة العلا (الشمال الغربي للمملكة) وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وبحث اللقاء "أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويره"، بحسب الوكالة.

كما جرى تبادل الآراء حول "تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار، خاصة مستجدات الأحداث في غزة ومحيطها والمساعي بشأنها"، وفق المصدر ذاته.

وفي هذا الصدد، أكد ولي العهد السعودي، "أهمية وقف العمليات العسكرية، وتكثيف المزيد من الجهود على الصعيد الإنساني".

ودعا إلى "العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم".

وظهر ابن سلمان وبلينكن قبيل اللقاء في خيمة عربية تراثية عادة ما تشهد مجالس عربية، وفق صورة للقاء نشرتها وكالة الأنباء السعودية.

ووصل بلينكن السعودية، قادما من الإمارات في إطار جولة بالمنطقة شملت تركيا والأردن وقطر، وينتظر أن يزور إسرائيل والضفة الغربية ومصر.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد 22 ألفاً و835 شهيداً و58 ألفا و416 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة.