ألمانيا تستأنف تصدير الأسلحة إلى المملكة السعودية

أعطت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر لبيع صواريخ للسعودية، في رفع للحظر الذي فرضته في العام 2018 على صادرات الأسلحة إلى الرياض.

وأكّد شتيفان هيبشترايت الناطق باسم المستشار الألماني أولاف شولتس لصحافيين معلومة نشرتها صحيفة دير شبيغل اليوم مفادها أن برلين وافقت على تصدير 150 صاروخًا من طراز "ايريس-تي" للسعودية.

وقال في مؤتمر صحافي دوري للحكومة "إن تفاصيل هذا التقرير دقيقة".

وأضاف هيبشترايت أن الصواريخ المذكورة يمكن "إطلاقها من طائرات على أهداف محمولة جوًا أي صواريخ وطائرات ومسيّرات وما إلى ذلك".

وأفادت دير شبيغل بأن الحكومة الألمانية أعطت موافقتها لتصدير الصواريخ التي تصنّعها مجموعة "ديل ديفينس" الألمانية في نهاية العام الماضي.

وكانت ألمانيا قد جمّدت مبيعات الأسلحة للرياض منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي أواخر عام 2018 في عملية أنحت الاستخبارات الأميركية خصوصا باللائمة فيها على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتقرَّرَ الحظر الألماني في عهد المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل ورسخ في العقد المبرم بين ائتلاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والليبراليين في عهد أولاف شولتس. وكان حزب الخضر الذي تنتمي إليه وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، حازمًا بشكل خاص حول دور السعودية في حرب اليمن.

لكن برلين خففت من حدة موقفها بشأن صادرات الأسلحة إلى السعودية مؤخرًا، معتبرة أن "السعودية اتبعت نهجًا بناءً جدًا" في ما يتعلق بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.

الأحد، أشارت الوزيرة بيربوك خلال زيارتها الدولة العبرية إلى أن السعودية وإسرائيل "لم تتخليا عن سياسة التطبيع" بعد هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضحت "تسهم السعودية بشكل حاسم في أمن إسرائيل حتى في هذه الأيام وكذلك في احتواء خطر اندلاع نزاع إقليمي".

وأردفت بيربوك الأحد أن "العالم، خصوصًا هنا في الشرق الأوسط، أصبح مكانًا مختلفًا تمامًا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر".

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية الاثنين إن السعودية "تدعم منذ ثلاثة أعوام تقريبًا بالشراكة مع الأمم المتحدة، الجهود الرامية إلى وضع حد للنزاع" في اليمن.

وعلى غرار بيربوك الأحد، تطرق الناطق باسم المستشار الألماني شتيفان هيبشترايت في برلين الاثنين إلى التطورات في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال هيبشترايت "ليس سرًّا أن القوات الجوية السعودية استخدمت أيضًا مقاتلات يوروفايتر لإسقاط صواريخ الحوثيين التي تستهدف إسرائيل، ويجب النظر إلى موقف الحكومة الألمانية في ضوء كل هذه التطورات".

ودافعت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس الاثنين عن خطتها لتعليق الفيتو على بيع مقاتلات من طراز يوروفايتر للسعودية.

وقد يؤدي قرار الحكومة الألمانية إلى فتح جبهة سياسية جديدة بالنسبة للائتلاف الحاكم.