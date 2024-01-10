قمة ثلاثية أردنية مصرية فلسطينية في العقبة

أعلن الديوان الملكي الأردني، أن مدينة العقبة جنوبي البلاد، تشهد اليوم الأربعاء قمة ثلاثية تجمع الملك عبد الله والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس؛ لبحث التطورات "الخطيرة" في غزة ومستجدات الضفة الغربية.

وذكر الديوان الملكي، في بيان، أن "الملك عبدالله الثاني يعقد في العقبة، الأربعاء، قمة ثلاثية مع السيسي والرئيس الفلسطيني، لبحث التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات في الضفة الغربية".

وأشار إلى أن "القمة تأتي ضمن إطار جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع".

وتعقد القمة المقررة، بالتزامن مع جولة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على عدد من دول المنطقة.

والاثنين، وصل بلينكن إلى تل أبيب، في زيارة تستمر حتى الأربعاء، ومن المقرر أن يلتقي بلينكن الأربعاء، زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد.