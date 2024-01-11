السعودية واليونان تبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات في غزة

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الخميس، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال ابن فرحان لنظيره اليوناني بالعاصمة الرياض، في إطار زيارة غير محددة المدة يؤديها الأخير للمملكة، وفق بيان لوزارة الخارجية السعودية عبر منصة "إكس".

وجرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، وسبل تطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين"، وفق البيان.

وتبادل الوزيران "الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والمساعي بشأنها" بحسب البيان.