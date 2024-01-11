السويد تحاكم ضابطا سوريا سابقا بتهمة ارتكاب جرائم حرب

يمثل ضابط سوري سابق أمام محكمة ستوكهولم في السويد بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا عام 2012، حسب لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء.

محمد حمو (65 عاماً) المقيم في السويد، متهم بالمشاركة بين الأول من كانون الثاني/يناير و20 تموز/يوليو 2012، في تنفيذ ضربات عشوائية في مدينتي حماة وحمص وعلى أطرافهما.

وتم تنفيذ هذه الضربات جواً وبراً دون تمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، وفقاً للائحة الاتهام.

وبالتالي لم تتقيد الضربات بمبدأ التناسب فيما يتعلق بالموقع العسكري المستهدف، على ما اعتبرت المدعية العامة كارولينا فيسلاندر.

وأضافت لائحة الاتهام أن محمد حمو كان من خلال الدور المنوط به شريكا في هذه الجرائم.

اتخذ بشكل خاص القرارات المتعلقة بتسليح الوحدات العملياتية وكان خلال هذه الفترة مسؤولاً عن تنفيذ مختلف العمليات العسكرية.

وستدلي سبعة أطراف مدنية، بينها سوريون يتحدرون من المدينتين المعنيتين، بشهاداتها خلال المحاكمة، بالاضافة إلى مصور بريطاني أصيب خلال إحدى الضربات المذكورة في لائحة الاتهام.

النزاع الذي بدأ منتصف آذار/مارس 2011 باحتجاجات سلمية ضد النظام سرعان ما تحوّلت الى نزاع مدمّر بعد قمعها بالقوة، تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين داخل البلاد وخارجها.