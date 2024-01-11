السيسي وسوناك يؤكدان أهمية تجنب توسيع الصراع في البحر الأحمر

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، على أهمية تجنب توسيع الصراع في منطقة البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من سوناك، الخميس، وفق بيان للرئاسة المصرية.

ووفق البيان، فإن الاتصال الهاتفي "تناول تطورات المشهد الإقليمي في ضوء الأوضاع الراهنة في قطاع غزة".

كما شهد "استعراض التحركات والاتصالات الجارية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتبادل المحتجزين".

وأكد الرئيس المصري "مسؤولية المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع لإنهاء معاناتهم الإنسانية التي طال أمدها".

وتطرق الاتصال أيضا، وفق البيان، إلى "الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وأمن الملاحة، وتم التشديد على أهمية العمل المكثف لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي".

وتشهد منطقة البحر الأحمر توترات متصاعدة إثر استهداف جماعة "الحوثي" سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، في إطار تضامنها مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مستمرة منذ أكثر من 3 أشهر.

ودخلت المنطقة مرحلة تصعيد جديدة بعد استهداف "الحوثي" سفينة أمريكية، الثلاثاء، قالت إنها "كانت تقدم الدعم لإسرائيل"، ما دفع مجلس الأمن الدولي إلى التصويت، مساء أمس الأربعاء، على مشروع قرار أمريكي يدعو إلى وقف "فوري" لهجمات الجماعة اليمنية على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة مهام بحرية تضم عددا من الدول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.