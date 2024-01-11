دعا مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين، الخميس، إلى تهدئة الوضع في جنوب لبنان والعمل على حل وسط مؤقت مع إسرائيل "تجنبا للأسوأ".

وجاء كلام هوكستين خلال اجتماعه برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في مقر الحكومة وسط بيروت، بحضور وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، وفق بيان لمكتب ميقاتي.

وخلال الاجتماع، شدد الموفد الأمريكي على "ضرورة العمل على تهدئة الوضع في جنوب لبنان، ولو لم يكن ممكنًا التوصل إلى اتفاق حل نهائي في الوقت الراهن".

ودعا إلى العمل على "حل وسط مؤقتًا لعدم تطور الأمور نحو الأسوأ"، بحسب وكالة الأناضول.

بدوره، شدد ميقاتي على "أولوية وقف إطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية".

وقال: "نريد السلم والاستقرار عبر الالتزام بالقرارات الدولية".

كما التقى هوكستين، رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر إقامته غرب بيروت، وفق بيان لمكتب بري، اطلعت عليه الأناضول.

وعقب اللقاء، قال هوكستين في تصريح صحفي، إنه "لا بد من التوصل إلى حل دبلوماسي يمكّن اللبنانيين والإسرائيليين من العودة لمنازلهم".

وتابع: "بحثنا إمكانية الوصول الى حل دبلوماسي بين لبنان وإسرائيل، وأنا متأكد أن شعب لبنان لا يريد أن تتدحرج الأمور إلى الأسوأ".

وأشار إلى أن "الحكومة الإسرائيلية أكدت أنها تفضّل الحل الدبلوماسي، وأنا مؤمن بأن هذا ما يريده الطرفان في إسرائيل كما في لبنان".

وأعرب عن ارتياحه "جراء المحادثات الجيدة مع رئيس الحكومة، وأشعر بالأمل للوصول سويا إلى حل، والتركيز على مستقبل أفضل".

وختم تصريحه بالقول: "نحن في مرحلة صعبة ومرحلة طوارئ، وسعيد بلقاءاتي التي أعقدها مع المسؤولين اللبنانيين للبحث في كيفية الوصول إلى حل دبلوماسي للأزمة على الحدود مع إسرائيل".

ووصل الموفد الأمريكي في وقت سابق الخميس، في زيارة غير محددة المدة إلى بيروت، ضمن جولة قادته إلى تل أبيب الأسبوع الماضي، بهدف التوصل إلى وقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل.