هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: "حادثة" بحرية قبالة ميناء صحار العماني

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، تلقيها تقريرا عن حادثة على بعد 50 ميلا بحريا شرق ميناء صحار العماني.

وقالت الهيئة في بيان على منصة "إكس": "تلقينا تقريرا عن حادثة على بعد 50 ميلا بحريا شرق ميناء صحار العماني"، دون تفاصيل.

وأوضحت أن "السلطات تحقق في الحادثة"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ودعت الهيئة البحرية البريطانية السفن المبحرة في المنطقة إلى "توخي الحذر" وإبلاغها بأي أنشطة "مشبوهة".

وفي بيان لاحق، قالت الهيئة البريطانية: "تلقينا بلاغا باعتلاء أشخاص غير مصرح لهم سفينة قبالة ميناء صحار العماني ولم نستطع الاستمرار بالتواصل مع السفينة".

وتحدثت الهيئة عن تلقيها بلاغا عن "سماع أصوات غير معروفة عبر الهاتف إضافة إلى أصوات قادة السفينة".

ومؤخرا، دأبت الهيئة البحرية البريطانية على نشر عدد من البيانات بشأن حوادث وأنشطة "مشبوهة" مختلفة قبالة سواحل اليمن والصومال وعمان تستهدف السفن التجارية.