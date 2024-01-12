واشنطن تضرب أهدافا للحوثيين في اليمن

أعلن البيت الأبيض تنفيذ هجمات ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقال البيت الأبيض، في بيان مشترك لعشر دول فجر الجمعة: "ردا على هجمات الحوثيين المستمرة وغير القانونية والخطيرة والمزعزعة للاستقرار ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من هولندا وكندا والبحرين وأستراليا، بتنفيذ هجمات مشتركة ضد عدد من الأهداف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضاف البيان أن تلك الضربات جاءت "وفقا للحق الفردي والجماعي في الدفاع عن النفس، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة".

وأوضح أن "الضربات الدقيقة تهدف إلى تعطيل وإضعاف القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة الدوليين في أحد الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم".

وصدر البيان المشترك باسم حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وفق ما نشره البيت الأبيض.

من جهتها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تنفيذ هجمات ضد أهداف للحوثيين في اليمن، ونشرت فيديو قصير يظهر لحظات انطلاق مقاتلات جوية من سفنها الحربية في البحر الأحمر لضرب تلك الأهداف.

وأوضحت في منشور بمنصة "إكس"، الجمعة، أن الهجمات استهدفت أنظمة رادار وأنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين وإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية وصواريخ كروز.

وقال قائد "سنتكوم" الجنرال مايكل إريك كوريلا: "نحمل المسلحين الحوثيين ورعاتهم الإيرانيين الذين يزعزعون الاستقرار مسؤولية الهجمات غير القانونية والعشوائية والمتهورة على الشحن الدولي والتي أثرت على 55 دولة حتى الآن، وعرضت حياة مئات البحارة، بما في ذلك الولايات المتحدة، للخطر".

وأضاف: "لن يتم التسامح مع أفعالهم غير القانونية والخطيرة، وستتم محاسبتهم".

من جانبها، أعلنت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين عبر موقعها الإلكتروني، الجمعة، عن تعرض العاصمة اليمنية صنعاء لـ"عدوان أمريكي".

كما ذكرت وكالة سبأ التابعة للجماعة، أن "الطيران الأمريكي والبريطاني شن غارات على العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وصعدة وذمار".

وتعليقاً على الهجمات، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام، الجمعة، عبر منصة "إكس": "مخطئون إن فكروا أنهم سيردعون اليمن عن مساندة فلسطين وغزة، فاليمن مستمر في موقفه الديني والإنساني، وسيظل إلى جانب غزة بكل ما يستطيع، ولن يزيده هذا العدوان إلا صلابة وقوة".

وخلال الأسابيع الماضية، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، "تضامنا مع غزة".

وفي 18 ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة عمل بحرية باسم "حارس الازدهار"، تضم 10 دول بينها دولة عربية وحيدة، هي البحرين، لمواجهة تلك الهجمات والحفاظ على خطوط التجارة البحرية.