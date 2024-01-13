سوريا تمدد تسليم المساعدات عبر الحدود وسط مساعي تركية لتجديد الاتفاقية

وافق نظام الأسد السوري، المنخرط حاليًا في حرب أهلية أدت إلى نزوح الملايين، على تمديد المساعدات الإنسانية للبلاد لمدة ستة أشهر أخرى.

وتستخدم الأمم المتحدة معبر باب الهوى من تركيا لتوصيل المساعدات إلى الملايين في شمال غرب سوريا منذ عام 2014 بتفويض من مجلس الأمن الدولي.

وانتهى ذلك في منتصف عام 2023 بعد فشل الهيئة المكونة من 15 عضوًا في التوصل إلى اتفاق لتمديده، وقال نظام الأسد بعد ذلك إن الأمم المتحدة يمكن أن تستمر في استخدام معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر أخرى. وفي مذكرة دبلوماسية اطلعت عليها رويترز بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني، قالت بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة إن دمشق "ستمدد الإذن الممنوح للأمم المتحدة باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشمال الغربي لفترة إضافية مدتها ستة أشهر حتى 13 يوليو 2024."

وسمحت دمشق أيضًا للأمم المتحدة بإرسال المساعدات عبر معبرين تركيين آخرين بعد أن أدى الزلزال إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا العام الماضي. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية هذا التفويض في 13 فبراير.

وتسعى تركيا إلى تجديد مجموعتي التراخيص.

ويعتمد ملايين الأشخاص في الشمال الغربي الذي تسيطر عليه المعارضة على إيصال المساعدات عبر تركيا للحصول على الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى. وبعد ما يقرب من 13 عاماً من الصراع، يعيش الكثيرون في جميع أنحاء البلاد في أسوأ ظروف اقتصادية حتى الآن، حيث يعيش تسعة من كل 10 سوريين تحت خط الفقر.

وكانت تركيا، التي دعمت قوات المعارضة في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 12 عامًا وليس لها علاقات دبلوماسية مع دمشق، مركزًا لإيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا منذ عام 2014، وذلك بشكل رئيسي عبر معبر باب الهوى بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت مصادر تركية، تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إنه من الضروري تمديد التراخيص، خاصة باب الهوى، للسماح بالتخطيط لمشاريع إنسانية وتنموية طويلة المدى في المنطقة. وقال أحد المصادر إن إضافة مواعيد نهائية تسبب في "ضغط مستمر وعدم القدرة على التنبؤ".

وقال المصدر إن "الأمم المتحدة تبحث أيضا مع النظام (السوري) إمكانية تمديد هذا الأمر إلى أجل غير مسمى هذه المرة، دون حد محدد بثلاثة أو ستة أشهر".

وقال المصدر: "نحن نتابع عن كثب المفاوضات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن استخدام هذه المعابر الحدودية، ونحن على اتصال مستمر"، مضيفاً أن مجلس الأمن قد يتبنى قراراً ملزماً إذا لم يتم الاتفاق على التمديد مع دمشق.

وقال إيري كانيكو، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن المحادثات مستمرة مع دمشق حول المساعدات عبر الحدود، حيث تظل "شريان الحياة" لنحو 2.5 مليون شخص في شمال غرب البلاد، وهو آخر مشروع كبير في سوريا. معقل المعارضة مع تراجع الحرب.

وقالت إن 5000 شاحنة مساعدات عبرت إلى المنطقة في عام 2023، منها 4000 دخلت عبر باب الهوى.

يريد نظام الأسد أن تمر شحنات المساعدات إلى الشمال الغربي عبر المناطق التي يسيطر عليها، والتي يشار إليها باسم المساعدات عبر الخطوط. وقالت تركيا إنها تدعم المساعدات عبر الخطوط وعبر الحدود طالما أنها مستمرة دون عوائق.

وقالت المصادر التركية إن الصراعات الأخرى الأكثر سخونة، مثل تلك الموجودة في غزة وأوكرانيا، دفعت المانحين إلى تقليص التمويل الإنساني لشمال غرب سوريا، مما أثر على كمية المساعدات التي يتم إرسالها.

وقال المصدر التركي الثاني: "نذكّر الدول المانحة بأن هذا قد يكون له عواقب وخيمة على الأرض بالنسبة للمنطقة، وحتى بالنسبة لأوروبا. نحن نقول لهم: أعيدوا النظر في هذه القرارات».