القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

تعرض قاعدة أمريكية شرقي سوريا لهجوم من مجموعات تدعمها إيران

ديلي صباح ووكالات
دير الزور
نشر في 15.01.2024 21:41
قاعدة عسكرية أمريكية قرب مدينة منبج شمال شرقي سوريا، 2 -4-2018 صورة: AFP قاعدة عسكرية أمريكية قرب مدينة منبج شمال شرقي سوريا، 2 -4-2018 (صورة: AFP)

أفادت مصادر محلية، الاثنين، بإصابة عسكري في هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية شرقي سوريا من قبل مجموعات تدعمها إيران.

ونقلت وكالة الأناضول عن المصادر قولها إن "مجموعات تدعمها إيران متمركزة في الضفة الغربية لنهر الفرات بمحافظة دير الزور، هاجمت بصواريخ، ظهر اليوم، القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز".

وزعمت المصادر أن الهجوم أسفر عن إصابة عسكري أمريكي، فيما لم يصدر بعد أي بيان من جانب الولايات المتحدة حول الهجوم، وفق الوكالة.

ويحتل تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة مناطق في محافظة دير الزور الواقعة شرق نهر الفرات، فيما يسيطر النظام السوري والمجموعات المدعومة من قبل إيران على مركز المحافظة وبقية المناطق بريفها.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق نفت بغداد، الاثنين، دخول قوات أجنبية "إضافية" إلى أراضيه، في إطار...
مختارات