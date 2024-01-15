تعرض قاعدة أمريكية شرقي سوريا لهجوم من مجموعات تدعمها إيران

أفادت مصادر محلية، الاثنين، بإصابة عسكري في هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية شرقي سوريا من قبل مجموعات تدعمها إيران.

ونقلت وكالة الأناضول عن المصادر قولها إن "مجموعات تدعمها إيران متمركزة في الضفة الغربية لنهر الفرات بمحافظة دير الزور، هاجمت بصواريخ، ظهر اليوم، القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز".

وزعمت المصادر أن الهجوم أسفر عن إصابة عسكري أمريكي، فيما لم يصدر بعد أي بيان من جانب الولايات المتحدة حول الهجوم، وفق الوكالة.

ويحتل تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة مناطق في محافظة دير الزور الواقعة شرق نهر الفرات، فيما يسيطر النظام السوري والمجموعات المدعومة من قبل إيران على مركز المحافظة وبقية المناطق بريفها.