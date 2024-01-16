الرئيس الجزائري يصادق على 4 مذكرات تفاهم مع تركيا

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، مراسيم تصديق على 4 مذكرات تفاهم وبروتوكول تعاون مع تركيا تشمل عدة قطاعات.

جاء ذلك في مراسيم نشرت، في العدد الأخير من الجريدة الجزائرية الرسمية، تخص مذكرات تفاهم وبروتوكول تعاون، وقعت خلال زيارة سابقة لتبون إلى أنقرة في مايو 2022، وتم خلالها عقد أول دورة لمجلس التعاون المشترك بين البلدين.

وشملت المراسيم الرئاسية الجزائرية التصديق على بروتوكول تعاون في مجالات الإعلام والاتصال بين الجزائر وتركيا يتضمن تبادل دورات تدريب للصحفيين الشباب وطواقم وسائل الإعلام.

كما صدر مرسوم بالتصديق على مذكرة تفاهم في مجال المناجم يتضمن مساهمة الجانب التركي في إعداد جرد للموارد الطبيعية للجزائر، وإعداد تقارير عن الموارد والاحتياطات، وفقا للمعايير الدولية.

إضافة إلى مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال التربية والتعليم، تتضمن تبادل التجارب في مجال التكنولوجيات الجديدة المطبقة في التربية، والتعاون في مجال إنتاج الوسائل التعليمية، وتشجيع تطوير المشاريع التربوية المبتكرة للمعلمين والمسؤولين التربويين.

كما صدق الرئيس الجزائري على مذكرة تفاهم مع تركيا في مجال التدريب المهني، تتضمن إبرام اتفاقيات توأمة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتدريب المهني في البلدين.

وتم التصديق أيضا على مذكرة تفاهم رابعة تخص الصيد البحري، تتضمن اتخاذ مواقف موحّدة بشأن المسائل المتعلقة بالصيد البحري والاستزراع المائي في إطار المنظمات الدولية.

وأجرى تبون أول زيارة رئاسية إلى تركيا في 15 و17 مايو/ أيار 2022، وتم خلالها عقد أول دورة لمجلس التعاون المشترك بين البلدين والذي توج بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل عدة قطاعات، وأعاد الرئيس الجزائري زيارة تركيا في 21 و22 يوليو/ تموز 2023.