السوداني: قصف إيران لأربيل تطور خطير يقوض العلاقة بين بغداد وطهران

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، إن القصف الإيراني في مدينة أربيل الاثنين يمثل "عملاً عدوانياً" و"تطوراً خطيراً يقوض العلاق القوية" بين بغداد وطهران.

جاء تصريح السوداني خلال مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأمريكية، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن "الضربة الإيرانية في أربيل كانت عملاً عدوانياً واضحاً ضد العراق استهدف منطقة سكنية وضحاياها عائلة عراقية كردية، بينهم أطفال".

وتابع: "هذا الفعل بالتأكيد تطور خطير يقوض العلاقة القوية بين العراق وإيران، والحكومة العراقية تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية بما يتطابق مع مبدأ السيادة الوطنية".

ومساء الاثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجمات صاروخية في مدينة أربيل بإقليم كردستان شمال العراق استهدفت ما قال إنه "مقر رئيسي لجهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)".

وقال الحرس الثوري إن الهجمات "رد على الجرائم الإرهابية التي ارتكبها أعداء إيران مؤخرا".

وفجر الثلاثاء، أعلن مجلس أمن إقليم كردستان شمال العراق، في بيان، أن الحرس الثوري الإيراني "شن هجوما بصواريخ بالستية على عدة مناطق في أربيل مساء الاثنين؛ ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين".

ونفى مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، صحة ما أعلنه الحرس الإيراني، بقوله عبر منصة "إكس": "أُطلعنا ميدانيا، وبرفقة أعضاء اللجنة التحقيقية، على منزل رجل الأعمال المستهدف في أربيل، وتبين أن الادعاءات التي تتحدث عن استهداف مقر للموساد لا أساس لها".

وقالت الخارجية العراقية إن أحد المباني المستهدفة هو "منزل رجل الأعمال الكردي بيشرو دزيي وعائلته".

وأضافت الوزارة أن رئيس الوزراء "قرر تشكيل لجنة، برئاسة مستشار الأمن الوطني، للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات، لدعم موقف الحكومة دوليا وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة".