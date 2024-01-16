العراق يندد بالقصف الإيراني على أربيل ويعده عدوان على السيادة

أعلنت حكومة العراق أن القصف الإيراني على مدينة أربيل "عدوان" على سيادة البلاد و"إساءة لمبدأ حسن الجوار وأمن المنطقة".

وقالت وزارة الخارجية في بيان على منصة "تلغرام" اليوم، إنها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، ضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي".

وأدانت الحكومة العراقية في البيان "العدوان الإيراني على مدينة أربيل، المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية، مما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين".

وأضافت: "بالنظر للخراب الذي سببه القصف ووقوع العديد من الضحايا الأبرياء، تعد حكومة العراق هذا السلوك عدوانا على سيادة البلاد وأمن الشعب العراقي، وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة".

وأكد البيان أن حكومة العراق "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه، ضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي".

كما أشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "قرر تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني للتحقيق في الهجوم وجمع المعلومات، لدعم موقف الحكومة دوليا وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة"، بحسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أدان رئيس حكومة إقليم كردستان شمال العراق مسرور برزاني، "بشدة" الهجمات الصاروخية التي شنها الحرس الثوري الإيراني مساء الاثنين على عدة مواقع بمدينة أربيل.

وقال بارزاني عبر منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن أربيل تعرضت "مجددا" لهجمات من قبل الحرس الثوري الإيراني، مبينًا أن العديد من المدنيين فقدوا حياتهم في هذه الهجمات "غير المبررة".

ودعا الحكومة المركزية في بغداد إلى اتخاذ موقف صارم ضد "الانتهاك الصارخ لسيادة" العراق وإقليم الشمال.

وفجر الثلاثاء، أعلن مجلس أمن إقليم شمال العراق في بيان، أن الحرس الثوري الإيراني شن هجومًا بصواريخ بالستية على عدة مناطق مدنية في أربيل مساء الاثنين، أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين.

من جهته، أعلن الحرس الثوري أنه قصف "مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران" في أربيل بصواريخ باليستية، حسبما أوردت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.