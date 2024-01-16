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ايران تقصف "موقع تجسس" إسرائيلي بالقرب من القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل

وكالة اسوشيتد برس
اسطنبول
نشر في 16.01.2024 10:26
آخر تحديث في 16.01.2024 13:25
مدخل مطار أربيل. العراق. 25 سبتمبر 2017. رويترز مدخل مطار أربيل. العراق. 25 سبتمبر 2017. (رويترز)

شن الحرس الثوري الإيراني قصفا صاروخيا، في وقت متأخر من يوم الاثنين، على ما زعم أنه "موقع تجسس" إسرائيلي بالقرب من القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل شمال العراق.

وقتل في القصف أربعة مدنيين وأصيب ستة آخرون، وفقا لمجلس الأمن التابع لحكومة إقليم كردستان.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه إنه "دمر أحد مقرات الموساد، جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، في المنطقة الكردية بالعراق". وذكر بيان آخر أنه أطلق عددا من الصواريخ الباليستية على "تجمعات لمجموعات إرهابية" بينها أهداف لتنظيم داعش في سوريا ودمرها.

تأتي هذه الضربات في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، وتسود مخاوف من اتساع نطاق الحرب الدائرة في غزة إلى جبهات أخرى في الشرق الأوسط.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، بأن الولايات المتحدة تدين بشدة "الضربات الصاروخية الإيرانية المتهورة" في أربيل، مضيفا أن هذه الهجمات "تقوض استقرار العراق".

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