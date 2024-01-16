جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر عدة مربعات سكنية في خان يونس جنوبي غزة

فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عدة مربعات سكنية كاملة في مناطق شرق ووسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأناضول، نقلاً عن مراسلها في غزة، أن "الجيش فجّر منذ ساعات مبكرة من الثلاثاء عشرات المنازل والمباني السكنية شرق ووسط خان يونس".

وقال إن "هذا اليوم هو الأعنف على خان يونس منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من المدينة ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

ويتزامن ذلك مع استمرار توغل الآليات الإسرائيلية العسكرية في محاور شرق ووسط المدينة، حيث تتواصل الاشتباكات بين قوات الجيش ومقاتلي الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وفي 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، انسحب الجيش الإسرائيلي من شمالي خان يونس (توغل فيها في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي) فيما حافظ على وجوده بالمناطق الشرقية والوسطى، حيث أعلن قبل أقل من أسبوع عن توسيع رقعة توغله المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء، 24 ألفا و285 شهيداً و61 ألفاً و154 مصاباً، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.