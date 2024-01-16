قطر: الخيار العسكري لن يحل الأزمة في البحر الأحمر

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده تفضل "الدبلوماسية على أي حل عسكري" في منطقة البحر الأحمر الذي يشهد تصعيدا خطيرا.

جاء ذلك في جلسة حوارية بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، الثلاثاء.

واستغرب الوزير القطري في معرض حديثه عدم وقف إطلاق النار في غزة بعد مرور أكثر من 100 يوم على الحرب قائلا: "للمرة الأولى نرى خلافا وجدالا حول الدعوة إلى وقف إطلاق النار".

وشدد على أن "الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءا عن غزة، ولا نرى رد فعل حقيقيا من المجتمع الدولي".

وحول تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر، أوضح وزير الخارجية القطري أن "الخيار العسكري لن يحل الأزمة (..) وأن بلاده تفضل الدبلوماسية كحل".

وأشار إلى أن "إيران ودول الخليج جيران وهناك تفاهم على كيفية إيجاد مصالح مشتركة بالحوار".

وأكد ضرورة "معالجة كيفية إنهاء الحرب في غزة سريعا وإطلاق الرهائن والسجناء الفلسطينيين".