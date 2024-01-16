"مهربون" مسلحون يشتبكون مع الجيش المصري الحدود المصرية - الإسرائيلية

أعلن الجيش المصري، صباح اليوم، مقتل شخص وتوقيف 6 آخرين خلال تعامله مع "عملية تهريب للمخدرات" جنوب معبر "العوجة" على الحدود مع إسرائيل، بعد بيان إسرائيلي يتحدث عن وقوع مواجهات مع مهربين على الحدود مع مصر.

وقال متحدث الجيش العقيد غريب عبد الحافظ، في بيان "تم إحباط عملية تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة (على الحدود مع إسرائيل) تقدر بحوالي 174 كيلوجراما من المواد المخدرة مختلفة الأنواع".

وأضاف أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران "قتل شخص، كما تم إلقاء القبض على عدد (6) فرد مهرب"، دون الكشف عن هوية القتيل أو أي تفاصيل عن الموقوفين.

ولم يكشف بيان الجيش المصري عن ملابسات العملية أو عدد المشاركين فيها من المهربين، كما لم يشر إلى أي تفاصيل عن وقوع إصابات بين المهربين والقوات المشتبكة معهم.

بدورها، أعلنت السلطات الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، إصابة مجندة بجروح طفيفة في الاشتباك مع "مهربين" على الحدود مع مصر.

جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة البث الإسرائيلية الحكومية.

وقالت الهيئة: "نحو 20 شخصا حاولوا التسلل من الجانب المصري إلى الأراضي الإسرائيلية فتصدت لهم قوة من حرس الحدود، ودار بين الطرفين اشتباك على الحدود مع مصر".

وأضافت: "أصيبت مجندة بجروح طفيفة في تبادل لإطلاق النار بين قوة عسكرية ومسلحين، كما يبدو (أنهم) مهربو مخدرات".

وذكرت أن القوة العسكرية "رصدت المشبوهين وعددهم 20 بعضهم مسلح، لحظة وصولهم إلى منطقة معبر نيتسانا (العوجة) على الحدود بين مصر وإسرائيل الليلة الماضية. وأطلق الجنود النار صوب المهربين ورصدوا عدة إصابات".