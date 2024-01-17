ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 24 ألفاً و448 شهيداً

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا "العدوان" الإسرائيلي على القطاع إلى "24 ألفا و448 شهيداً و61 ألفاً و504 مصابين"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان للوزارة عبر حسابها على فيسبوك، للكشف عن آخر إحصائيات "اليوم الـ 103 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة".

وأفادت الوزارة بأن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 163 شهيدا و350 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأردفت: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

أما الحصيلة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فأعلنت ارتفاعها إلى "24 ألفا و448 شهيدا و61 ألفا و504 مصابين".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة ضد قطاع غزة "كارثة إنسانية غير مسبوقة" وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع خلال 3 أشهر، وهو ما يعادل 1.9 ملايين شخص، وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.