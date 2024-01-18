بايدن يتوعد باستمرار استهداف الحوثي وسط تراجع في حركة السفن عبر قناة السويس

اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الضربات الأميركية البريطانية ضد الحوثي في اليمن ستستمر ما داموا يواصلون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

وسأل مراسلون في البيت الأبيض الرئيس عن نتائج هذه الضربات، فأجاب "هل أنها توقف الحوثيين؟ كلا. هل ستستمر؟ نعم".

في السياق نفسه، قالت منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس إن شحنات القمح عبر قناة السويس انخفضت بنحو 40 بالمئة في النصف الأول من يناير/كانون الثاني إلى 0.5 مليون طن بسبب الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن.

وذكرت المنظمة أن البيانات استندت إلى تقرير توضيحي طوره بشكل مشترك المجلس الدولي للحبوب ومنظمة التجارة العالمية.

وأدت البيانات إلى زيادة المؤشرات على تحويل مسار السفن بعد هجمات شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن على سفن.

وعبرت مصادر ملاحية في وقت سابق هذا الأسبوع عن توقعاتها بتحويل مسار بعض شحنات الحبوب لكن معظمها سيستمر في المجازفة بالمرور عبر قناة السويس التي تعد أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا.

وقالت منظمة التجارة العالمية إن ثمانية بالمئة تقريبا من شحنات القمح من الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا، التي كانت تمر عادة عبر قناة السويس، اتخذت طرقا بديلة في ديسمبر/كانون الأول.

وأوضحت أن هذه النسبة ارتفعت إلى نحو 42 بالمئة في النصف الأول من يناير/كانون الثاني. وأضافت أن نصيب الطرق البديلة كان حوالي ثلاثة بالمئة فقط في المتوسط قبل الهجمات.

ويبدو أنه لم تلغ أي شحنات أو ألغي عدد قليل منها. وقالت منظمة التجارة العالمية "يبدو أن تزايد حالات تحويل المسار له تأثير محدود على إجمالي عمليات التسليم حتى الآن".