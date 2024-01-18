10 قتلى في غارات جوية على ريف السويداء في سوريا

قتل 10 أشخاص جراء غارات نفذتها مقاتلات مجهولة على ريف محافظة السويداء جنوبي سوريا، فجر اليوم الخميس.

وبحسب معلومات من مصادر محلية، نقلتها وكالة الأناضول، نفذت مقاتلات غارات في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل (+3 تغ) على بلدتي عرمان وملح.

وأسفرت الغارات على عرمان عن مقتل 10 أشخاص بينهم طفلان و4 نساء، بينما خلفت الغارات على ملح أضرارا مادية فقط.

ولم يدل النظام السوري أو الأردن بأي بيان فوري بشأن الغارات.

يشار إلى أن مقاتلات مجهولة تنفذ من وقت لآخر غارات جوية على منشآت إنتاج المخدرات في السويداء والقنيطرة.

وفي الخامس من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، أفادت قناة المملكة الرسمية عن تنفيذ الأردن غارتين داخل سوريا "في إطار ملاحقة مهربي المخدرات"، ونقلت عن مصدر قوله إن "الغارات تستهدف أشخاصا مرتبطين بتجار المخدرات فقط".

وفي ديسمبر/ كانون الأول، أعلن الجيش الأردني مقتل وإصابة واعتقال عدد من مهربي المخدرات السوريين خلال اشتباكات.