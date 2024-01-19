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اجتماع جديد لـ"مسار أستانة" حول الشأن السوري الأسبوع القادم

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 19.01.2024 14:13
آخر تحديث في 19.01.2024 14:29
من اجتماعات أستانا 2017 من الأرشيف من اجتماعات أستانا 2017 (من الأرشيف)

أعلنت وزارة خارجية كازاخستان أن الجولة الحادية والعشرين من اجتماعات "مسار أستانة" السوري ستعقد يومي 24 و25 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقالت الوزارة في بيان نشرته الجمعة، إن الاجتماع سيعقد في العاصمة الكازاخية أستانة، بحضور وفود الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، إلى جانب ممثلي النظام والمعارضة السوريين.

وأوضحت وزارة الخارجية الكازاخية أن الأمم المتحدة ودول الأردن ولبنان والعراق ستشارك في الاجتماع بصفة مراقب.

ومن المقرر أن تبحث الأطراف المشاركة "تطورات الوضع الإقليمي في محيط سوريا وآخر التطورات الميدانية، وجهود التوصل إلى حل شامل في سوريا، والأوضاع الإنسانية، وحشد جهود المجتمع الدولي لتسهيل إعادة إعمار سوريا".

وكانت الجولة السابقة من اجتماعات "مسار أستانة" الخاصة بالشأن السوري عقدت يومي 20 و21 يونيو/ حزيران 2023.

وبدأت محادثات أستانة عام 2017 برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في سوريا.

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