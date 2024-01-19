الجيش الإسرائيلي يعترف بنبش القبور في غزة وينشر حصيلة جديدة لقتلاه

اعترف الجيش الإسرائيلي بتدمير مقبرة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ونبش قبور فيها، بحجة البحث عن جثث أسرى إسرائيليين.

ففي تصريح مكتوب من الجيش الإسرائيلي ردا على سؤال مراسل الأناضول حول الموضوع قال الجيش، الجمعة: "في إطار معلومات استخباراتية وعملياتية مهمة، يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات إنقاذ جثث رهائن في مواقع حساسة ومحددة استنادا لمعلومات تشير إلى احتمال العثور على جثث الرهائن فيها".

وأضاف أن الجثث الموجودة في القبور "تبين أنها ليست لأسرى إسرائيليين، وبالتالي تم إعادتها باحترام إلى القبور"، على حد زعمه.

وكشف تراجع الآليات العسكرية الإسرائيلية من محيط مجمع "ناصر" الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، عن تدمير الجيش لمقبرة بالمدينة ونبش عدد من القبور فيها.

وأوضح مراسل الأناضول، أن الفلسطينيين جمعوا عددا من الجثث المتحللة التي أخرجتها القوات الإسرائيلية من القبور خلال عمليات التجريف.

الجيش الإسرائيلي: إصابة 19 جنديا خلال 24 ساعة

على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إصابة 19 جنديا في الساعات الـ 24 الماضية، بينهم 13 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

واستنادا إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه الرسمي "ارتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 2649، بينهم 1191 أصيبوا بالمعارك البرية (اندلعت في 27 من الشهر ذاته)".

ووفقا للجيش الإسرائيلي، هناك "402 جندي أصيبوا بجروح خطيرة و689 بجروح متوسطة، و1558 بجروح طفيفة"،

وأشار إلى أن "410 جنود وضباط ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 46 بحالة خطيرة و254 متوسطة و101 طفيفة"، بحسب المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 530، بينهم 194 منذ بداية الحرب البرية.