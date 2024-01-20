الأمم المتحدة: مليون امرأة نازحة في قطاع غزة

كشفت الأمم المتحدة، السبت، أن عدد النساء النازحات يبلغ مليوناً من أصل 1.9 مليون شخص تركوا أماكنهم جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في تقرير عن بيانات النساء والفتيات في قطاع غزة، أن 1.9 مليوناً من أصل 2.3 مليون شخص في غزة نزحوا من أماكنهم.

وأوضح التقرير أن من بين النازحين حوالي مليون امرأة وفتاة.

وأشار التقرير إلى مقتل اثنتين من الأمهات كل ساعة في غزة، لافتاً إلى أن نحو 10 آلاف طفل فقدوا آباءهم في الهجمات الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 24 ألفا و927 شهيداً، و62 ألفا و388 مصاباً، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.