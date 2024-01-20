مقتل 4 "مستشارين" بالحرس الثوري الإيراني في قصف إسرائيلي على دمشق

دمرت غارة إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق، السبت، مبنى يستخدمه الحرس الثوري الإيراني، ما أسفر عن مقتل أربعة إيرانيين، على الأقل، وفقاً لوسائل إعلام رسمية إيرانية.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن "أربعة مستشارين من الحرس الثوري قتلوا في الضربة التي وقعت في دمشق، دون أن يحدد هويتهم"، مضيفاً أن "إسرائيل كانت وراء الضربة".

فيما ذكر التلفزيون الرسمي السوري أن "العدوان الإسرائيلي" استهدف مبنى سكنياً في حي المزة شديد التحصين غرب دمشق، والذي يضم العديد من البعثات الدبلوماسية.

وقال مسؤول مطلع، ينتمي إلى جماعة مدعومة من إيران، وفضل عدم ذكر اسمه، إن "المبنى كان يستخدمه مسؤولون من الحرس الثوري، مضيفا أن "الصواريخ الإسرائيلية" دمرت المبنى بالكامل، وأن 10 أشخاص إما قتلوا أو أصيبوا في الهجوم"، وفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الضربة.

وانتشرت قوات الأمن حول المبنى المدمر المكون من أربعة طوابق، فيما شوهدت سيارات الإسعاف وعربات الإطفاء في المنطقة. ويجري البحث عن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض. كما تحطمت النوافذ في المباني المجاورة.

وقال صاحب محل تجاري بالقرب من مكان الضربة إنه سمع خمس انفجارات متتالية حوالي الساعة العاشرة و15 دقيقة صباحا، مضيفاً أنه شهد لاحقاً نقل جثتي رجل وامرأة، فضلاً عن ثلاثة جرحى.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، لوكالة أسوشيتد برس" أن "المتجر اهتز. وبقيت في الداخل لبضع ثوان ثم خرجت فرأيت الدخان يتصاعد من خلف المسجد"

جاءت الضربة وسط تصاعد التوترات في المنطقة في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة.

والشهر الماضي، أدت غارة جوية إسرائيلية على إحدى ضواحي دمشق إلى مقتل الجنرال الإيراني راضي موسوي، وهو مستشار بالحرس الثوري الإيراني في سوريا.

ونفذت إسرائيل مئات الغارات على أهداف داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.

ونادرا ما تعترف إسرائيل بعملياتها في سوريا، لكنها قالت إنها تستهدف قواعد الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران، مثل حزب الله اللبناني، وغيره.

في وقت سابق من هذا الشهر، أدت غارة قيل إن إسرائيل نفذتها إلى مقتل القيادي البارز في حماس صالح العاروري في بيروت.

وكانت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، قد ذكرت صباخ السبت، أن إسرائيل شنت هجوماً استهدف منزلاً سكنياً بحي المزة وسط العاصمة دمشق، وأنه ناجم عن عدوان إسرائيلي"، دون أي تفاصيل أخرى.