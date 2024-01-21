وزير الخارجية السعودي: لا تطبيع مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن المملكة لن تطبع العلاقات مع إسرائيل "ما لم يكن هناك مسار لا رجعة فيه لإنشاء دولة فلسطينية".

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقل موقعها الإلكتروني جزءاً منها، أشار الوزير السعودي إلى أن الاستقرار للمنطقة لا يأتي إلا من خلال حل القضية الفلسطينية.

ورداً على سؤال "إذا لم يكن هناك مسار موثوق ولا رجعة فيه لدولة فلسطينية، فلن يكون هناك تطبيع للعلاقات بين السعودية وإسرائيل؟" أجاب بن فرحان: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنحصل بها على فائدة. لذا، نعم، لأننا بحاجة إلى الاستقرار، وسيأتي الاستقرار فقط من خلال حل القضية الفلسطينية".

وسبق أن أكد بن فرحان، خلال جلسة حوارية في منتدى "دافوس" في 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن إسرائيل "لا يمكن أن تنعم بالسلام إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية"، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقبل أن تشن إسرائيل حربها المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كانت السعودية تجري مفاوضات بشأن تطبيع محتمل للعلاقات مع إسرائيل، بوساطة أمريكية، إلا أن محللين اعتبروا أن الحرب أرجأت المفاوضات بين الطرفين.