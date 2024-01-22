ارتفاع التبادل التجاري بين السعودية والمغرب إلى 4.4 مليار دولار

أعلن مسؤول سعودي، الأحد، ارتفاع حجم التبادل التجاري مع المغرب من 1.4 مليار دولار في 2021، إلى 4.4 مليار دولار في 2022.

جاء ذلك في كلمة رئيس اتحاد الغرف السعودية والخليجية حسن الحويزي، خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك، بالعاصمة السعودية الرياض، وفق وكالة أنباء المغرب الرسمية.

وقال الحويزي، إن "التبادل التجاري الثنائي حقق تطورا خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث ارتفع من 5 مليارات ريال (1.4 مليار دولار) عام 2021، إلى 16.4 مليار ريال (4.4 مليار دولار) في العام الموالي (2022)".

وأشاد بـ "تطور العلاقات الاقتصادية السعودية المغربية"، معتبرا أن هذا التطور "يؤشر على نجاح الجهود المشتركة والاهتمام الذي تحظى به العلاقات الثنائية من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالبلدين".

وبحسب المسؤول السعودي، فإن المغرب يحتل المرتبة 26 من حيث الشركاء التجاريين للمملكة من ناحية الصادرات، والمرتبة 38 من جانب الواردات.

من جانبه، دعا رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي المشترك، خالد بنجلون، إلى ضرورة العمل على تخفيف القيود الإدارية والجمركية في التعاملات التجارية بين البلدين، مطالبا أيضا بحماية الملكية الفكرية للمستثمرين، وفق الوكالة.

وأوضح بنجلون، أن "مجلس الأعمال المغربي السعودي يتوفر على خارطة طريق طموحة، من أجل تحرير الطاقات ووضع الآليات اللازمة لجعل التعاون الثنائي نموذجا عربيا ودوليا أيضا".

وينظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع للمقاولات في البلاد) بعثة اقتصادية تضم نحو 100 رجل أعمال ومقاول، إلى الرياض، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، الأحد والإثنين.

ويتضمن برنامج البعثة الاقتصادية المغربية، وفقا لبيان سابق للاتحاد، عقد منتدى اقتصادي مشترك، وجلسة حول فرص الاستثمار المتاحة، وأيضا اجتماع مجلس الأعمال المشترك، وجلسات قطاعية، فضلا عن اجتماعات ثنائية، وزيارات ميدانية.‪

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، دعا وزير التجارة المغربي رياض مزور، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي المغربي السعودي بمدينة الدار البيضاء، إلى رفع المبادلات التجارية بين البلدين إلى 5 مليارات دولار سنوياً، خلال الأعوام الـ5 المقبلة.