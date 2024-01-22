بدء اجتماع عربي طارئ في مصر لبحث تطورات الحرب على غزة

انطلق اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية، الاثنين، بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية، مع استمرار الحرب على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وبدأ اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بشأن فلسطين، برئاسة المغرب، وفق المصدر.

ويبحث المجلس خلال أعمال هذه الدورة، التي تعقد بناء على طلب فلسطين، تطورات الحرب على قطاع غزة وسبل وقفها.

ومنذ 108 أيام يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى الاثنين "25 ألفا و295 شهيداً و63 ألف إصابة معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات المحلية، وخلفت "دماراً هائلاً وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.