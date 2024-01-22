قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط يلمح إلى تورط إيران المباشر في هجمات الحوثيين

أكد قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط إن إيران "متورطة بشكل مباشر للغاية" في هجمات السفن التي ينفذها الحوثيون في اليمن.

ورغم أن يصل نائب الأدميرال براد كوبر، قائد الأسطول الخامس للبحرية، لم يصرح بالقول إن طهران وجهت هجمات فردية من قبل الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، لكنه أقر كوبر بأن الهجمات المرتبطة بإيران توسعت من مجرد تهديد الخليج العربي ومضيق هرمز في السابق إلى المياه عبر الشرق الأوسط الأوسع.

وقال لوكالة الأسوشيتدبرس في مقابلة عبر الهاتف الاثنين: "من الواضح أن تصرفات الحوثيين، ربما فيما يتعلق بهجماتهم على السفن التجارية، هي الأكثر أهمية التي شهدناها منذ جيلين. الحقائق ببساطة هي أنهم يهاجمون المجتمع الدولي، ومن هنا كان الرد الدولي الذي رأيتموه".

منذ نوفمبر / تشرين ثان، شن الحوثيون المدعومون من إيران ما لا يقل عن 34 هجوما على السفن عبر الممرات المائية المؤدية إلى قناة السويس المصرية، وهي طريق حيوي للطاقة والبضائع القادمة من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.

يربط الحوثيون، وهم جماعة شيعية تسيطر على صنعاء منذ عام 2014 وتخوض حربا مع التحالف الذي تقوده السعودية ويدعم الحكومة اليمنية المنفية منذ عام 2015، هجماتهم بالحرب التي تشنها إسرائيل على غزة. ومع ذلك، فإن السفن التي استهدفوها لها روابط ضعيفة على نحو متزايد مع إسرائيل – أو لا علاقة لها على الإطلاق.

في الأيام الأخيرة، شنت الولايات المتحدة سبع جولات من الغارات الجوية على مواقع عسكرية للحوثيين، مستهدفة القواعد الجوية الخاضعة لسيطرة المتمردين ومواقع إطلاق الصواريخ المشتبه بها. ويبدو أن وتيرة هجمات الحوثيين على السفن قد تباطأت في الوقت الحالي حيث زادت الولايات المتحدة وحلفاؤها دورياتهم البحرية في المنطقة.

مع ذلك، لا تزال هناك مخاطر على الاقتصاد العالمي حيث تواصل العديد من السفن تجاوز هذا الطريق للقيام برحلة أطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا. ويعني ذلك انخفاض إيرادات مصر عبر قناة السويس، وهي مصدر حيوي للعملة الصعبة لاقتصاد البلاد المضطرب، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الشحن الذي قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي.

عندما تولى كوبر قيادة الأسطول الخامس في عام 2021، تركز التهديد على الشحن بشكل أساسي حول الخليج العربي ومضيقه الضيق، مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إجمالي تجارة النفط. وجاءت سلسلة من الهجمات التي ألقي باللوم فيها على إيران واستولت طهران على السفن في أعقاب انهيار الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية.

في مقابلته مع وكالة الأسوشيتدبرس، أقر قائد البحرية بالتهديد الذي يشكله وكلاء إيران وأن توزيع الأسلحة يمتد من البحر الأحمر إلى أقصى المحيط الهندي. وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في الهجمات الأخيرة بطائرات بدون طيار على السفن، وتعرضت سفينة شحن مملوكة للولايات المتحدة لهجوم من الحوثيين في خليج عدن الأسبوع الماضي.