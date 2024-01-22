قوات النظام والميليشيات الإيرانية تقصف مناطق خفض التصعيد في إدلب

أصيب 5 مدنيين بجروح في قصف للنظام السوري، اليوم، على مدينة أريحا جنوبي محافظة إدلب.

وتم القصف من عناصر النظام وداعميهم من الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، المتمركزين في مدينة سراقب شرقي المحافظة، على مدينة أريحا بأسلحة أرض - أرض.

وأوضحت مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أن القصف أدى إلى إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة من المنطقة لتلقي العلاج.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018 أبرمت تركيا وروسيا مذكرة تفاهم لتعزيز وقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد التي تشمل إدلب وأجزاء من محافظة حلب، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/ أيار 2020 توصلت موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام وداعميه تخرقه بين الحين والآخر.