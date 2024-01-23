تعرض قاعدة أمريكية لهجوم شرقي سوريا

أفادت مصادر محلية بتعرض منشأة "كونيكو" للغاز التي تتمركز فيها قوات أمريكية في محافظة دير الزور شرقي سوريا لهجوم.

وأوضحت المصادر لوكالة الأناضول، أن "الهجوم تم تنفيذه عبر أسلحة أرض ـ أرض".

وحتى لحظة نشر الخبر، لم يدلِ الجانب الأمريكي بأي تعليق على الهجوم.

ولم يتضح بعد ما إذا أسفر الهجوم عن خسائر بشرية أو مادية في القاعدة الأمريكية.

وتتعرض القواعد الأمريكية المتمركزة في الضفة الشرقية لنهر الفرات لهجمات بالصواريخ والمسيرات المسلحة.

وفي 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، أفادت مصادر محلية بإصابة عسكري في هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية شرقي سوريا من قبل مجموعات تدعمها إيران.

وتخضع أراضي دير الزور الواقعة شرق نهر الفرات لاحتلال تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة، في حين يخضع وسط المدينة والمناطق الريفية الأخرى لسيطرة النظام السوري والمجموعات المدعومة من إيران.