منظمة الصحة العالمية: اليمن لا يزال يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن أرتورو بيسيغان، إن اليمن لا يزال يشهد إحدى أسوأ الأزمات في العالم من ناحية الظروف الإنسانية والرعاية الصحية.

وأشار بيسيغان في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء، إلى أن ملايين الأطفال في اليمن ولدوا في بيئة حرب، والعديد منهم نشأوا وهم يشهدون صراعات.

وتابع قائلا: "لقد عانى الشعب اليمني من دمار عميق وجوع وعنف. وهو يستحق حياة يسودها السلام والتقدم".

وأردف: "هذا العام يحتاج 17.8 مليون شخص في اليمن إلى الدعم الصحي، ويعاني 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة، من سوء التغذية، 51 بالمئة فقط من المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها و36 بالمئة منها تقدم خدمات محدودة".

وأوضح أن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر والهجمات على اليمن، يمكن أن تؤثر سلباً على التقدم الذي تم تحقيقه نحو السلام والاستقرار.

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر.

ومنذ نحو 10 أيام، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة من حين لآخر، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن.