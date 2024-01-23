واشنطن ترسل تعزيزات إلى قاعدة عسكرية شرقي السورية تحت سيطرة بي كي كي الإرهابي

أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية تعزيزات إلى قاعدة عسكرية في محافظة الحسكة الخاضعة لسيطرة تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي شمال سوريا.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن قافلة المساعدات الأمريكية دخلت الحسكة، أمس الاثنين، قادمة من بوابة "الوليد" الحدودية بين سوريا العراق.

القافلة التي تضم حوالي 40 عربة وصهاريج نفط، توجهت إلى قاعدة قسرك التي يتمركز فيها الجيش الأمريكي شمال غربي الحسكة.

وكانت القوات الأمريكية أرسلت يومي 5 - 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، تعزيزات عسكرية إلى قواعدها المنتشرة بمناطق سيطرة التنظيم بالحسكة.

وتنتشر القوات الأمريكية بمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور التي تسيطر عليها قوات تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019 انسحبت القوات الأمريكية من غرب نهر الفرات إلى شرقه، لتعزز وجودها حول منابع النفط شمال شرق سوريا.