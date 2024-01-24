انطلاق الجولة 21 لمحادثات "مسار أستانة" بشأن سوريا

انطلقت في العاصمة الكازاخية أستانة، صباح الأربعاء، الجولة الـ 21 من محادثات "مسار أستانة" بشأن سوريا، بحضور وفود الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، إلى جانب ممثلي النظام والمعارضة السوريين.

ويمثل الوفد التركي في الاجتماعات، التي تتواصل اليوم وغداً الخميس، أحمد يلدز نائب وزير الخارجية، فيما يرأس ألكساندر لافرينتيف ممثل الرئيس الروسي إلى سوريا وفد بلاده، ومستشار الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإيرانية علي أصغر حاجي وفد طهران.

ويرأس وفد المعارضة أحمد توما، ووفد النظام السوري نائب وزير الخارجية بسام صباغ، كما يشارك في الاجتماعات نجاة رشدي نائبة ممثل الأمم المتحدة في سوريا، إضافة إلى هيئات من الأردن والعراق ولبنان بصفة مراقبين.

وأجرى الوفد التركي أولى لقاءاته الثنائية مع وفدي روسيا والأمم المتحدة.

وتناقش الاجتماعات على مدى يومين، قضايا مثل تغير الوضع الإقليمي بشأن سوريا، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل شامل، والوضع الإنساني هناك، إضافة إلى حشد المجتمع الدولي لتسهيل إعادة إعمار سوريا.

كما من المنتظر أن تبحث الاجتماعات تدابير لبناء الثقة مثل مكافحة الإرهاب في سوريا والإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين.

وكانت الجولة السابقة من اجتماعات "مسار أستانة" الخاصة بالشأن السوري عقدت يومي 20 و21 يونيو/ حزيران 2023.

وبدأت محادثات أستانة عام 2017 برعاية الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في سوريا.