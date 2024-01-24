بدء عودة خدمات الاتصال الخلوي إلى غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، الأربعاء، بدء عودة خدمات الاتصال الخلوي تدريجياً في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وسط جهود لاستعادة كافة خدمات الاتصال الأخرى خلال وقت لاحق اليوم.

جاء ذلك في بيان صادر عن الشركة، بعد يومين من انقطاع خدماتها عن قطاع غزة، بسبب ما قالت إنه "ناتج عن العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على غزة".

وذكرت الشركة في بيانها، الأربعاء، أن "عودة كامل خدمات الاتصال (المتنقل، الإنترنت، الهاتف الأرضي)، يعتمد على الظروف الميدانية متصاعدة الخطورة التي تعمل في ظلها طواقمنا الفنية".

والاثنين، أعلنت "شركة الاتصالات الفلسطينية" انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، للمرة العاشرة منذ اندلاع الحرب القائمة.

وشركة الاتصالات الفلسطينية، أكبر مزود لخدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت في قطاع غزة، والمقدم الحصري لخدمات الاتصالات الثابتة هناك.

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ناشد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر، مصر لتفعيل خدمة التجوال، وتشغيل محطات الاتصالات القريبة من حدود غزة.