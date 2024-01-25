الكويت تعلن إحباط "عملية إرهابية" ضد دور عبادة شيعية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الخميس، "إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة تابعة للطائفة الشيعية".

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، نشرته عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، أن "جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية وقتل أشخاص".

وأضافت "تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها وإلقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية تنتمي إلى تنظيم إرهابي (لم تسمه)".

وتابعت "تم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، دون تفاصيل أكثر.

ويعد ذلك الحادث الأول من نوعه في عهد أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى السلطة في ديسمبر/ كانون أول الماضي، وفق مراسل الأناضول.