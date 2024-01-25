بغداد: اتفقنا مع واشنطن على خفض تدريجي لمستشاري التحالف الدولي

أعلنت بغداد، مساء الخميس، الاتفاق مع واشنطن على صياغة جدول زمني لـ "مباشرة الخفض التدريجي لمستشاري التحالف الدولي على الأرض العراقية وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية العراقية نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واع" على موقعها الإلكتروني، مساء الخميس.

وكشفت الوزارة العراقية في بيانها عن "إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) لتقييم تهديد داعش وخطره، والمتطلبات الظرفية والعملياتية وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية".

وستتولى اللجنة مهمة صياغة "جدول زمني محدد وواضح" يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد "داعش"، بحسب المصدر ذاته.

ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تشكيل لجنة ثنائية لترتيب إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في البلاد، مؤكدا موقف بغداد "الثابت والمبدئي" لتحقيق ذلك.

وبموجب الاتفاق بين بغداد وواشنطن، "تضمن اللجنة الانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية، تتسق مع رؤية الحكومة العراقية".

وقالت الخارجية العراقية إن تلك العلاقات الثنائية ستحددها "اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم العلاقات الشاملة بين العراق والولايات المتحدة، وتعكس الرغبة المشتركة في التعاون بين الجانبين بما يحقق مصالح البلدين ويسهم بتعزيز دور العراق الإقليمي والدولي بما يليق بمكانته التاريخية وبناء أفضل العلاقات مع المجتمع الدولي خدمة لمصالح الشعب العراقي وتطلعاته".

وفي السياق، لفت البيان إلى أن الجانبين "أعربا عن دعم أعمال اللجنة وتسهيل مهامها، والامتناع عن كل ما يعرقل أو يؤخر عملها.

وأوضح أن "الحفاظ على مسار أعمال اللجنة ونجاحها في تحقيق مهمتها يعد مصلحة وطنية، إضافة إلى أنه يسهم في الحفاظ على استقرار العراق والمنطقة".

ولفتت الخارجية إلى أن الحكومة العراقية "دعت إلى عدم توقف أو تعثر أو انقطاع أعمال هذه اللجنة، والعمل على تجنب العبث باستقرار العراق لتحقيق أهداف خاصة".

وأكد البيان أن "العراق يجدد التزامه بسلامة مستشاري التحالف الدولي في أثناء مدة التفاوض في كل أرجاء البلاد، والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد".

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الأمريكي على بيان الخارجية العراقية حتى الساعة 15:50 تغ.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، أكد رئيس الوزراء العراقي أن بلاده ماضية تجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد بقيادة واشنطن، وذلك بعد أيام من ضربات أمريكية عدّتها بغداد "عدائية ومساسا بالسيادة" على مواقع عراقية.

وقال البيت الأبيض في 26 ديسمبر، إن الجيش الأمريكي استهدف 3 منشآت تابعة لـ "كتائب حزب الله" في العراق، ردا على هجوم أصاب قاعدة عسكرية للتحالف الدولي.

وتأسس التحالف الدولي ضد "داعش" في سبتمبر/ أيلول 2014، لمحاربة التنظيم في العراق وسوريا، ويضم 85 دولة ومنظمة شريكة.