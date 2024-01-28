جيش الاحتلال الإسرائيلي يسحب قوات احتياط من غزة

أعلنت قناة عبرية رسمية، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي سحب لوائين من قوات الاحتياط من قطاع غزة بعد انتهاء مهمتهما.

وقالت قناة "كان"، التابعة لهيئة البث الرسمية، إنه في إطار تقليص قوات الاحتياط في غزة، سحب الجيش اللواءين 4 (كرياتي) و55 بعد انتهاء مهمتهما في القطاع.

وأوضحت أن لواء الاحتياط "كرياتي" غادر الليلة الماضية جنوب غزة، بعد أن شارك الآلاف من مقاتليه في معارك ضارية ضد حركة "حماس" شمالي وشرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

أما اللواء 55 فهو لواء مظليين يُعرف باسم "رأس الرمح"، ويتألف من خمس كتائب.

وحتى الساعة 11:25 ".غ" لم تعقب حركة "حماس" على ما أعلنته القناة العبرية.

والسبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب الكتيبة 7107 هندسة قتالية من غزة، بعد أشهر من المشاركة في القتال.

ومنتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، سحب الفرقة 36، وهي واحدة من 4 فرق عسكرية دفع بها في الحرب على غزة، كما سحب في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، الكتيبة 13 في لواء غولاني (أحد ألوية النخبة)، بعد تكبدها خسائر فادحة في معارك حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.