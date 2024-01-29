الجيش الإسرائيلي يطلب من السكان إخلاء غرب غزة فيما يحاصر مشفى الشفاء

طلب الجيش الإسرائيلي من سكان مناطق غرب مدينة غزة اليوم إخلاء منازلهم والتوجه إلى مدينة دير البلح في وسط القطاع.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن الآليات العسكرية الإسرائيلية تحاصر منطقة الجامعات ومدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأخرى حكومية تؤوي نازحين جنوب غرب حي الرمال، غرب مدينة غزة.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن القوات الإسرائيلية عادت للتوغل في مدينة غزة وتتمركز على بعد أمتار قليلة من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة وعند مفترقات "أنصار" و"الجوازات" و"العائلات" و"أبو مازن".

وأشار الشهود إلى أن آلاف النازحين الفلسطينيين ما زالوا يتواجدون في المدارس المحاصرة حاليا وفي مجمع الشفاء الطبي ولا يستطيعون المغادرة بسبب شدة القصف الإسرائيلي وإطلاق النار على كل من يتحرك في الشوارع.

كما قصفت الدبابات الإسرائيلية أحياء الرمال والنصر وتل الهوى بوابل من القذائف المدفعية ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفق الشهود.

يأتي ذلك فيما اندلعت اشتباكات ضارية بين القوات الإسرائيلية وعناصر المقاومة الفلسطينية في المناطق الشرقية من حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

وهذه المرة الأولى التي تتوغل فيها القوات الإسرائيلية بمناطق غرب مدينة غزة بعد أن انسحبت منها قبل أكثر من شهر باتجاه شارع "الرشيد" على الشاطئ.

في السياق نفسه، طلب الجيش الإسرائيلي من الفلسطينيين بمناطق غرب مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه إلى مدينة دير البلح.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "اكس": "نداء إلى السكان المتواجدين غرب مدينة غزة في أحياء النصر والشيخ رضوان ومخيم الشاطئ والرمال الشمالي والجنوبي والصبرة والشيخ عجلين وتل الهوى".

وأضاف: "من أجل سلامتكم نحثكم على إخلاء مناطق تواجدكم بشكل فوري والانتقال من خلال شارع الرشيد (البحر) نحو المآوي المعروفة في دير البلح"، علما بأنه لا يوجد ملاجئ في قطاع غزة أو أماكن آمنة.

من جهة ثانية، أشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أن "قوات الفرقة 162 تنشط في قلب مدينة غزة بغية تعميق إنجازات ضرب البنى التحتية المعادية".

وقال: "في ضواحي مخيم الشاطئ في شمالي غرب القطاع، قضى الجنود على مدار آخر أربع وعشرين ساعة على عدد من المسلحين خلال اشتباكات مختلفة وعثروا على العديد من الوسائل القتالية في المنطقة، منها بنادق كلاشنكوف، وصواريخ آر بي جي، وعبوة ناسفة، وصواريخ وكذلك العديد من القاذفات الصاروخية".

كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "الفرقة 98 تستمر في شن هجمات في غرب خانيونس".

وقال: "في إطار النشاط في غرب خانيونس، منظومة النيران التابعة لفرقة الكوماندوز وجهت طائرة هاجمت مبنيين استخدِما كبنى تحتية واللذين تواجد فيهما عدد من المسلحين الذين تم القضاء عليهم".

وأضاف: "كذلك في منطقة خانيونس، واصل جنود لواء المظليين عمليات مداهمة الأهداف وعثروا على وسائل قتالية وعتاد عسكري داخل منزل ناشط من حماس".

وتابع الجيش الإسرائيلي: "داهم الجنود مبنى استخدِم شقة اختباء لمسلحي منظمة الجهاد الإسلامي حيث عثروا بداخلها على وسائل قتالية".