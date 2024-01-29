العاهل البحريني يستقبل رئيس البرلمان التركي

استقبل العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، الاثنين، رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش الذي يتواجد في المنامة ضمن إطار زيارة رسمية.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة البرلمان التركي، أن قورتولموش التقى العاهل البحريني في القصر الملكي.

ونقل البيان عن قورتولموش إعرابه عن سروره إزاء زيارة هذا البلد "الصديق والشقيق".

وأضاف أنه أجرى مباحثات مثمرة مع رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب البحرينيين، معبراً عن ثقته بوصول العلاقات بين أنقرة والمنامة إلى مستويات أفضل على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.

بدوره، عبر العاهل البحريني عن سعادته إزاء زيارة قورتولموش إلى بلاده، معرباً عن ثقته في تطور علاقات البلدين أكثر على كافة الأصعدة، بفضل الجهود البرلمانية المتبادلة.

وحضر اللقاء أيضاً رئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم، وبرلمانيون أتراك مرافقون لقورتولموش، إلى جانب السفيرة التركية في المنامة أسين تشاقيل.

ووصل رئيس البرلمان التركي، الأحد، العاصمة البحرينية المنامة في زيارة رسمية على رأس وفد نيابي.