مصر تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة سانتا ماريا بإسطنبول

أدانت مصر الهجوم الذي استهدف كنيسة سانتا ماريا بإسطنبول ووصفته بـ"الحادث الإرهابي".

جاء ذلك في بيان لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، مساء الأحد، تعليقا على الهجوم المسلح على قداس بكنسية سانتا ماريا في إسطنبول، الأحد.

وقال أبو زيد: "ندين بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذى استهدف كنيسة كاثوليكية بمدينة إسطنبول".

وأضاف: "خالص التعازي لحكومة وشعب دولة تركيا الصديقة".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إلقاء القبض على منفذي هجوم كنيسة سانتا ماريا في منطقة صاري يير بإسطنبول.

وقال يرلي قايا في منشور عبر منصة "إكس" إنه "تم القبض على المشتبه بهما في جريمة القتل التي تسببت في وفاة مواطننا تونجر جيهان، أثناء قداس الأحد في كنيسة سانتا ماريا بمنطقة صاري يير صباح اليوم".

وفي وقت سابق الأحد، قال يرلي قايا إن أحد المواطنين تعرض لهجوم مسلح من شخصين ملثمين أثناء مشاركته في قداس بكنسية سانتا ماريا في إسطنبول، ما أدى إلى وفاته.