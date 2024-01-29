34 إصابة في هجوم على قاعدة أمريكية بالأردن وإيران تنفي أي مسؤولية لها

ارتفع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية في الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية بالأردن إلى 34، وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم.

وأفادت القيادة المركزية في بيان، بمقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم أحادي الاتجاه بطائرات بدون طيار على قاعدة شمال شرقي الأردن، بالقرب من الحدود السورية.

وأضافت أن عدد الجرحى ارتفع من 25 إلى 34 على الأقل وأن الأمر تطلب نقل 8 أفراد منهم خارج الأردن لتلقي مستوى رعاية أعلى.

وأشارت إلى احتمال تغير عدد الإصابات مع استمرار تقييم الأفراد الآخرين في القاعدة.

ويعد الهجوم على قوات أمريكية في الأردن الأول من نوعه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، والأول الذي يُسفر عن سقوط قتلى أمريكيين.

وادّعت جماعة تسمى "المقاومة الإسلامية العراقية"، في بيان على صفحتها بمنصة تلغرام أن مقاتليها "هاجموا بواسطة الطائرات المسيّرة، أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهي قاعدة الشدادي، وقاعدة الركبان، وقاعدة التنف، والرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية".

وتعلن الجماعة التي تضم مليشيات شيعية موالية لإيران، أنها تهاجم بشكل متكرر القواعد التي تتمركز فيها القوات الأمريكية، وقوات التحالف "ردا على الهجمات في غزة".

إيران تنفي:

على صعيد متصل، أعلنت إيران أن لا علاقة لها بالهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن.

وقالت ممثلية إيران بالأمم المتحدة، في بيان الاثنين: "ليس لإيران أي علاقة بهذا الهجوم. الصراع هو انتقام متبادل بين القوات الأمريكية وقوات المقاومة في المنطقة" بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".